Insegue un evaso, agente in coma  

Milano. Un volo di dieci metri che lo ha fatto finire in coma, dopo aver scavalcato una finestra, per fermare la fuga di un detenuto. Lotta tra la vita e la morte un poliziotto penitenziario, Carmine De Rosa, di 28 anni di Napoli, ricoverato in Rianimazione dopo essere stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico, mentre è caccia all’evaso. Tutto è avvenuto all’alba all’ospedale San Paolo di Milano, dove Mordjane Nazim, palestinese, di 32 anni, era arrivato la sera prima per le ferite riportate in una rissa con altri detenuti. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, a San Vittore da agosto per la rapina di un Rolex, era stato portato d’urgenza in un reparto ordinario, non quello riservato ai detenuti. La fuga poco dopo le 5 dalla finestra di un bagno, dove si era chiuso, al secondo piano del nosocomio: Nazim avrebbe prima raggiunto un muretto e poi da lì sarebbe saltato sulla strada. Forzata la porta del bagno il poliziotto ha scavalcato la finestra ma nel tentativo di raggiungere l’evaso è caduto battendo la testa.

