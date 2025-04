Insegue il rivale, lo uccide e si spara 

NAPOLI. Una esecuzione all’ora dell’ingresso nella vicina scuola per l’infanzia, sotto gli occhi delle mamme e dei bambini. Poi il suicidio a qualche chilometro di distanza, a Marano. Il 40enne Andrea Izzo sul suo scooter T-Max ha inseguito Milko Gargiulo, 55 anni, che viaggiava sulla sua Bmw, lo ha raggiunto e gli ha sparato con la sua pistola regolarmente registrata.

I messaggi

L’inseguimento era cominciato a Napoli. Almeno cinque i colpi che Izzo ha sparato sulla sua vittima. Il movente sono alcuni messaggi di Gargiulo che Izzo aveva trovato sul cellulare della sua ex compagna, con la quale continuava a convivere dopo la fine della loro relazione. Izzo aveva deciso di riallacciare i rapporti con la donna, che però si era legata sentimentalmente a Gargiulo. Un dettaglio atroce dimostra che si è trattato di una vendetta: dopo aver sparato, Izzo ha fotografato il cadavere di Gargiulo e ha mandato l’immagine alla donna. In passato l’omicida aveva più volte minacciato Gargiulo, che lo aveva denunciato due volte, ma senza conseguenze. Ieri l’epilogo davanti alla scuola per l’infanzia, dopo che Izzo sul suo scooter aveva già provato ad avvicinare la vittima qualche chilometro prima, venendo respinto con una manovra che lo ha fatto cadere sul selciato. Risalito sullo scooter, ha raggiunto la vittima intorno alle 8.30, complice anche il traffico dell’ora di inizio delle lezioni che ha rallentato la fuga della Bmw.

Terrore in strada

Almeno cinque i fori lasciati dai proiettili sul parabrezza dell’auto, mentre attorno si scatenava il panico, con le mamme in fuga terrorizzate. Molte, appreso dell’accaduto, hanno fatto in tempo a fare dietrofront rinunciando a portare i loro bimbi a scuola. Quindi il suicidio di Izzo poco lontano, nell’area dei Camaldoli, con un colpo di pistola alla testa. Sul posto sono intervenuti per i rilievi i carabinieri di Castello di Cisterna mentre ai Camaldoli, dove è stato successivamente ritrovato il corpo dell’omicida, sono arrivati i carabinieri del Vomero. Sdoppiate le indagini: quelle sull’omicidio alla procura di Napoli Nord, quelle sul suicidio spettano alla procura di Napoli. Tra le persone ascoltate il fratello della vittima.

