Insegue e sperona in auto la ex: arrestato 

Un inseguimento in auto a tutta velocità, con tanto di manovre pericolose e uno speronamento. Protagonista un 41enne di Monastir, Marcello Ghiani, arrestato dai carabinieri. La moglie, in passato, lo aveva già denunciato per maltrattamenti, e il tribunale gli aveva imposto l’allontanamento dalla casa familiare, ma giovedì l’uomo ha tentato di nuovo un approccio con la consorte. Alla sua vista, questa ha chiesto un passaggio in macchina a un collega di lavoro: Ghiani li ha visti e ne è nato un rocambolesco inseguimento per le strade di Monastir. L’arrestato, che guidava sotto gli effetti dell’alcol, aveva in tasca un coltello e a bordo dell’un bastone, una mazza da baseball e un piccone: dovrà rispondere di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie, oltre che di minaccia aggravata, danneggiamento e porto abusivo di armi.

La cattura

A stringere le manette ai polsi di Ghiani sono stati i carabinieri di Monastir, coadiuvati dai colleghi della stazione di Senorbì e da un equipaggio del Radiomobile della Compagnia di Dolianova. Lo spiegamento di forze è intervenuto a Monastir su richiesta della donna, allarmata dal tentativo del suo ex di contattarla sul posto di lavoro. Inseguita, l’auto su cui la donna cercava di allontanarsi insieme a un collega è stata colpita nella parte posteriore. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri, che hanno raggiunto e fermato l'aggressore.

Lame e bastoni

Marcello Ghiani è stato quindi arrestato, praticamente in flagrante, mentre ancora minacciava verbalmente la donna: addosso aveva un coltello di tipo pattadese con una lama di 12 centimetri. Nella sua auto i militari hanno quindi rinvenuto un lungo bastone in legno, una mazza da baseball e un piccone, tutti sottoposti a sequestro probatorio penale, mentre Ghiani è stato condotto nella caserma di Monastir. Il suo stato alterato ha indotto i carabinieri a sottoporlo al test dell’etilometro, che ha registrato un tasso alcoolemico pari a 1,54 grammi per litro: circa il triplo del massimo consentito per la guida. Ieri mattina il giudizio con rito direttissimo: l’arresto è stato convalidato e Marcello Ghiani è stato rimesso in libertà in attesa della prossima udienza.