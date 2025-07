Insegue e minaccia il suo ex 

Prima tenta di speronare l’auto del suo ex, poi lo insegue e infine lo minaccia di morte. Scene da film giovedì notte tra giovedì e venerdì nelle strade tra Decimomannu e Assemini. Un folle inseguimento che ha visto progonista Donatella Meloni, operaia di 54 anni residente a Decimomannu. A bordo dela sua auto i rincorso rincorso l’ex compagno Antonio Scalas, 55 anni, residente ad Assemini. La corsa è iniziata in via Nazionale e poi è proseguita sulla Sucitana. Momenti di paura nel centro abitato di Assemini dove Donatella Meloni ha inseguito l’ex compagno fino alla caserma dei carabinieri.

Lo scontro

La donna ha casualmente incrociato la vittima nel centro abitato di Decimomannu. Da qui è partito l’inseguimento a bordo della propria autovettura. Durante la corsa folle ha più volte tentato di speronare l’auto del suo ex. Antonio Scalas, non trovando alternative, ha cercato rifugio nella caserma dei carabinieri di Assemini. Ma la donna ha insistito con le minacce e ha tentato di aggredire l’uomo. Si sono vissuti momenti di grande tensione. Poi la situazione è tornata normale. Ieri mattina nel tribunale di Cagliari si è svolta l’udienza di convalida. La donna in attesa del processo resterà agli arresti domiciliari.

Le reazioni

«Aspettiamo come al solito di visionare le carte – afferma Carlo Demurtas, difensore di Donatella Meloni – non abbiamo avuto accesso al fascicolo. La mia assistita è comprensibilmente scossa e abbiamo necessità di ricostruire compiutamente la vicenda prima di prendere qualsiasi iniziativa». La vicenda ha destato scalpore a Decimomannu e Assemini, dove i due sono molto conosciuti. «La violenza non ha genere e chiunque commetta atti di questo tipo va punito. Attendiamo gli sviluppi sulla vicenda», ha commentato il sindaco Mario Puddu. Sulla stessa linea la prima cittadina di Decimomannu Monica Cadeddu, che ha aggiunto: «Si tratta di episodi sgradevoli che non vorrei mai dover commentare. La violenza va condannata sempre e comunque in tutte le sue forme».

RIPRODUZIONE RISERVATA