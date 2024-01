«Insegniamo il ballo sardo per salvare la tradizione» 

Lezioni gratuite di ballo sardo per tutte le età. Il gruppo Polifonico folcloristico di Sanluri per il quarto anno dà il via al corso per aspiranti appassionati di ballo sardo. Costo zero, basta una telefonata al 3475392935, il maestro di ballo e vice presidente dell’associazione, Lucio Peddis, fornirà le indicazioni per seguire le lezioni che tiene assieme al socio Carlo Basciu. «Le porte della nostra sede – spiega Peddis – sono aperte a tutti i principianti che vogliono imparare i passi del nostro ballo, senza limiti d’età, abbiamo bambini dai 3 ai 12 anni, quest’anno una coppia di anziani di 80 anni, arriva da Villacidro. L’obiettivo è valorizzare la tradizione e l’identità dell’Isola. Sarà anche l’occasione per confrontarsi, a passo di danza, sui vari stili usati in Sardegna». Appuntamento due volte alla settimana, martedì e giovedì, dalle 19 alle 20, nei locali dell’ex Tribunale di via Cesare Pavese. Soddisfatto il presidente, Alessandro Lai: «Il fine ultimo è tenere aperta la finestra della storia locale, con particolare riferimento alle danze popolari. Il ballo, infatti, viene proposto negli eventi che si tengono all’aperto, nella piazze dei centri abitati, l’ultimo risale al 10 agosto, per la festa di San Lorenzo, da sempre la più attesa in città. Il divertimento è sano, l’allegria non manca e la tradizione è salva». ( s. r. )

