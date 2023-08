«Insegnate alle vostre figlie a non ubriacarsi» 

«I genitori dovrebbero insegnare alle figlie a non scimmiottare i maschi e non ubriacarsi!!». Massimiliano Orrù, comandante della Polizia municipale di San Gavino Monreale, affida a Facebook la sua personalissima versione della frase che da giorni rimbalza sui profili social in seguito allo stupro di cui è stata vittima una 19enne palermitana fatta ubriacare e violentata da un branco di coetanei.

Lo scambio

«L’unica cosa da fare quando si è con una ragazza ubriaca è riportarla a casa. Insegnatelo ai vostri figli», questo il testo originale al quale il capo dei vigili ha pensato fosse giusto offrire una declinazione nuova a commento del post di una sua amica social. La conversazione su Fb è proseguita consentendo a Orrù di aggiungere altre considerazioni. A chi gli chiedeva «perché ubriacarsi è accettabile per i maschi?», ha risposto: «A noi maschi fa bene ogni tanto...a voi invece malissimo. Restate donne e non cercate di fare gli uomini..Siete femmine e non maschi». Infine, di fronte all’arrendevole replica dell’interlocutrice, ha suggerito: «Ecco fai la cosa giusta...vai a dormire che voi donne non dovreste stare in giro, nemmeno virtuale, a quest’ora..Notte e chiudi a chiave». I messaggi – pubblici – sono stati poi cancellati dal comandante, inutilmente. Perché in tanti avevano già congelato la conversazione in una serie di screenshot che da 48 ore circola dentro e fuori San Gavino Monreale scatenando una bufera intorno al Municipio guidato dal sindaco Carlo Tomasi.

Feminas

La prima reazione è arrivata dal centro antiviolenza del Medio Campidano Feminas che proprio a San Gavino ha una delle sue sedi. «È doveroso sottolineare come il nostro centro interdistrettuale istituito per contrastare la violenza sulle donne, si dissoci da queste posizioni e da queste affermazioni di totale mancanza di valore e che ledono la dignità e i diritti di tutte le donne, ancor più se a farlo è chi ricopre cariche pubbliche», fanno sapere le operatrici che dal 2020 hanno preso in carico oltre cento donne vittime di violenza fisica e psicologica. Di più: il centro antiviolenza annuncia la richiesta al sindaco Tomasi affinché vengano presi dei provvedimenti «utili a censurare il pessimo comportamento del dipendente, nonché pubblico ufficiale». E il sindaco si dice pronto a fare la sua parte. «Sono in forte imbarazzo, ovviamente prendiamo le distanze dalle parole del comandante che rischiano di danneggiare un’amministrazione da sempre impegnata per difendere i diritti di tutti e delle donne in particolare», dice Tomasi che ieri mattina ha avuto una conversazione telefonica con il comandante Orrù. «Gli ho detto che avrebbe dovuto dare delle spiegazioni, ora è in ferie e appena tornerà apriremo un procedimento per valutare la situazione. È un tema molto delicato, ma tutti come pubblici ufficiali siamo chiamati a tenere un contegno anche fuori dal servizio».

L’identikit

Massimiliano Orrù, classe 1965, diploma di ragioniere conseguito all’istituto Buonarroti, dal 2004 lavora al Comune di San Gavino alla guida di una squadra che comprende altri sei agenti, di cui due donne. Nel curriculum pubblicato sul sito istituzionale alla voce “capacità e competenze” scrive: «L’interazione personale con i colleghi è sempre stata improntata a un modello di “relazioni umane” privilegiando i rapporti tra le persone».

La replica

Nella galleria fotografica del suo profilo Facebook c’è spazio per un ritratto del presidente russo Putin, le frecce tricolori, il pugile Conor McGregor e, tra le altre cose, la foto di una maglietta bianca con la scritta: «Eri più simpatica senza mutande». Ieri mattina al telefono Massimiliano Orrù ha preferito non rispondere affidando a un messaggio whatsapp la sua spiegazione. «Il significato attribuito al mio post è stato totalmente travisato anche strumentalmente per un attacco alla mia persona. Ad esso non può che darsi valore diverso da quello proprio letterale – scrive Orrù –. Nel senso che è in primo luogo fuori di dubbio che esso non abbia alcuna valenza assolutoria o sminuente del fatto e delle accuse ai presunti stupratori, bensì attiene al fatto che al giorno d’oggi la donna si vede in sostanza negata quella stessa libertà che l’uomo ha di poter uscire con la serenità di non essere aggredito per come si veste e per ciò che fa. Nessuna indulgenza, quindi, per autori di reati come in questo caso. Non voglio dire altro. Sono in vacanza, mi spiace».

RIPRODUZIONE RISERVATA