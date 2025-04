«Insegnare stili di vita sani e un’educazione alimentare» 

«La carie dentale rappresenta una delle patologie odontoiatriche più diffuse al mondo e, nonostante gli sforzi di sensibilizzazione e prevenzione, continua a colpire un’ampia fetta della popolazione sarda», dice Corrado Sergi, odontoiatra dello studio dentistico Sergi Ceccarelli di Cagliari: «Secondo recenti studi condotti dall’Istituto Superiore di Sanità (2022), circa il 40% dei bambini in Sardegna presenta carie dentale, una statistica che riflette l'incidenza di questo disturbo a livello nazionale».

«In Sardegna», prosegue Sergi, «le caratteristiche del territorio e le peculiarità culturali influenzano non solo l’alimentazione, ma anche le abitudini di igiene orale. Tradizionalmente, l’uso di cibi ad alto contenuto di zucchero, abbinato a una scarsa informazione riguardo l’importanza della prevenzione, contribuisce alla diffusione della carie tra tutte le fasce d’età. Per affrontare questo problema, è fondamentale incentivare stili di vita sani fin dalla giovane età, educando i bambini e le famiglie all’igiene orale e a una dieta equilibrata. Nell’Isola molti studi dentistici collaborano con le scuole e le associazioni locali per promuovere campagne di sensibilizzazione e screening gratuiti. Queste iniziative hanno dimostrato di essere efficaci nel ridurre l’incidenza della carie (Rapporto della Regione Sardegna del 2023), mostrando un intervento a lungo termine sui comportamenti alimentari e sull'igiene orale».

«Un aspetto interessante da osservare», prosegue l’odontoiatra, «è la diversità delle tipologie di pazienti che si rivolgono agli studi odontoiatrici. Un numero crescente di adulti e anziani si sottopone a cure dentistiche per problemi legati alla carie. Queste fasce della popolazione sono spesso caratterizzate da malattie sistemiche che possono influenzare la salute orale, rendendo la prevenzione e il monitoraggio ancor più cruciali. Un’indagine condotta da un gruppo di ricerca dell’Università di Cagliari nel 2021 ha evidenziato che gli adulti over 65 anni presentano una maggiore incidenza di carie rispetto ad altre fasce d’età».