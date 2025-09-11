Insegnante investita: condannato  

La sera del 14 novembre 2022 Tonino Orrù era al volante della sua Fiat Panda che aveva investito Beatrice Ubaldi. L’insegnante di Tortolì era morta sull’asfalto di viale Pirastu, nonostante i tentativi disperati dei soccorritori di salvarle la vita. Lunedì mattina, il 59enne agricoltore di Lanusei ha patteggiato 10 mesi e 20 giorni di pena con sospensione della patente per 8 mesi. L’ha deciso il giudice del Tribunale di Lanusei, Nicola Caschili (pm Giovanna Morra), al termine del processo in cui il conducente era imputato del reato di omicidio stradale. La famiglia della vittima, che aveva 51 anni e insegnava all’Alberghiero di Tortolì, si è costituita parte civile con gli avvocati Mario Solanas e Gabriele Pisu, che a loro volta hanno nominato Paolo Marcialis quale consulente di parte, mentre l’automobilista si è affidato al legale di fiducia Rosalino Ghironi. A ricostruire la dinamica del tragico incidente Stefano Ferrigno, consulente tecnico nominato dalla Procura. Secondo l’esperto, la Panda procedeva a 62 chilometri orari lungo viale Pirastu e all’altezza di un incrocio. Il conducente viaggiava a una velocità superiore al limite massimo consentito in quel tratto urbano in cui, lo scorso anno, il Comune ha realizzato un attraversamento pedonale rialzato. Ubaldi, secondo la ricostruzione, stava attraversando la strada da via Rossini verso il marciapiede opposto di viale Pirastu quando, all’altezza dell’incrocio di via Frugoni, era stata colpita dalla Panda, che l’aveva trascinata per 18 metri prima che terminasse la forza centrifuga. Quando l’auto si era fermata, l’insegnante, originaria di Urbino ma che da tempo abitava a Tortolì insieme al marito e ai due figli, era rimasta esanime sull’asfalto. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA