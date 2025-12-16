Insegnante falciata da un’auto sulla 129 

È scesa dall’auto del collega che le aveva dato un passaggio e ha attraversato la strada per aspettare qualcuno che dal bivio per Iscras la accompagnasse in paese. Una routine per lei che insegnava a Silanus, ma quando ieri sera ha messo il piede sull’asfalto la sua vita si è spezzata all’improvviso. Giovanna Galistu, 56 anni, residente a Illorai, ha perso la vita lungo la statale 129, all’altezza del bivio per Iscras, nei pressi dell’incrocio con la 128 bis.

Secondo una prima ricostruzione, la donna stava rientrando da Silanus, dove lavorava come insegnante. Non avendo la patente e vivendo da sola, si era fatta accompagnare da un collega a bordo di una Citroën C3, che si è fermata a margine della strada. Mentre attraversava la carreggiata, probabilmente per raggiungere un locale situato dall’altro lato della statale, la 56enne è stata improvvisamente travolta da una Fiat Panda in transito lungo la Nuoro–Macomer condotta da Antonio Porcu, 63 anni, di Macomer che viaggiava con altre quattro persone. L’impatto è stato violentissimo e non le ha lasciato scampo: la donna è morta sul colpo.

Cordoglio

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla, e i carabinieri della stazione di Illorai, che hanno avviato i rilievi. Il traffico ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della strada.La notizia ha profondamente scosso la comunità di Illorai. Il sindaco, Gianluca Grande, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale: «Siamo sconvolti. Giovanna era una donna riservata, gentile e tranquilla. Ci ho parlato proprio pochi giorni fa. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nel nostro paese».

Maltempo

Sono state due giornate campali quelle di ieri e dell’altro ieri per la Protezione civile nella costa orientale della Sardegna. L’ondata di maltempo ha colpito con particolare violenza la Baronia e l’Ogliastra, costringendo anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro a un super lavoro senza sosta per far fronte ai numerosi danni provocati dalle intense precipitazioni e dal forte vento. Una frana caduta sull’Orientale Sarda, fra Urzulei e Dorgali, ha imposto la chiusura al traffico, in attesa delle operazioni di messa in sicurezza. A Siniscola hanno ceduto ponticelli lungo le strade rurali.

Allarme diffuso

Da lunedì sera il centralino del 115 ha contato 70 richieste di intervento: Posada, Siniscola, Orosei, Dorgali, Budoni e San Teodoro tra i centri maggiormente colpiti. A Tortolì e Lanusei si sono verificati allagamenti e smottamenti. Gli interventi hanno riguardato strade allagate, alberi pericolanti o abbattuti dal vento, smottamenti. Fortunatamente, nonostante la gravità della situazione, non si sono registrati feriti. Critica la situazione a Dorgali, dove i pluviometri hanno registrato 170 millimetri di pioggia in appena cinque ore, un quantitativo eccezionale che ha messo a dura prova il sistema di drenaggio. La sindaca Angela Testone ha disposto la chiusura della scuola materna di Ferros, resa impraticabile. Momenti di paura in località S’Adde per il crollo di un albero davanti al centro anziani. Ingenti i danni a una struttura ricettiva della zona. A Orosei e Siniscola, strade trasformate in fiumi. Qui le piogge hanno mandato in tilt il potabilizzatore di Fruncu ’e Oche, provocando l’interruzione dell’erogazione idrica per un blackout. Duro l’affondo del sindaco Gian Luigi Farris, che annuncia la chiusura delle scuole e il ricorso ad azioni legali: «È una situazione che si ripete da anni – denuncia – e lascia senz’acqua circa 30mila persone».

