Insegnante accoltellata da un alunno 

Abbiategrasso. U na mattina da incubo – che ha evocato le drammatiche stragi nelle scuole americane – quella trascorsa dagli studenti di una classe dell’Iss Alessandrini di Abbiategrasso, nel Milanese, dopo che un loro compagno, alla prima ora, ha accoltellato la professoressa di Lettere, ferendola gravemente a un braccio con un pugnale, e poi ha estratto una pistola (risultata a pallini) scatenando ulteriore panico prima di desistere e farsi arrestare dai carabinieri.

L’aggressione

Mentre gli studenti fuggivano aiutati dai docenti altri soccorrevano l'insegnante gravemente ferita, Elisabetta Condò, di 51 anni, rifugiatasi in un bagno, e poi trasportata dal 118 all'ospedale di Legnano, dove è stata sottoposta a un intervento di chirurgia plastica al braccio destro. Aveva tagli anche nella parte posteriore del capo. Non è in pericolo di vita, ma la sua prognosi è ancora riservata. In mattinata ha ricevuto la visita del ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara. Lo studente, un 16enne che dopo l'aggressione è caduto in uno stato di prostrazione e si è inferto alcune lesioni profonde agli avambracci, è stato ricoverato in Psichiatria all'ospedale S. Paolo di Milano, piantonato dai militari. L'autorità giudiziaria attende l'esito dei sanitari di Legnano per precisare le ipotesi d'accusa nei suoi confronti.

La “sorpresa”

L'insegnante è stata accoltellata di sorpresa, mentre passava tra i banchi, a inizio lezione, poi è riuscita a scappare con l'aiuto di alcuni alunni, mentre in aula si scatenava il fuggi-fuggi. A quel punto il ragazzo, minacciando i compagni con la finta arma, li ha fatti uscire tutti e quindi si è seduto in fondo alla stanza appoggiando su un banco coltello e pistola, che sono stati poi sequestrati. «Non abbiamo mai avuto avvisaglie della possibilità di un comportamento simile», ha detto il dirigente scolastico Michele Raffaeli, però oggi era previsto un colloquio con lo studente e i genitori per “problemi didattici”.