Insediato in Provincia l’Osservatorio dedicato all’Istruzione 

Primo in Sardegna, si è insediato l'Osservatorio scolastico provinciale della Provincia Gallura Nord Est Sardegna, composto da tutte le parti che, a vario titolo, rappresentano il mondo dell’istruzione, per mappare le esigenze delle scuole superiori galluresi, metterne a sistema i dati e rispondere con politiche mirate.

Accolto come un’opportunità per fare rete non solo contro l’abbandono scolastico ma anche per incentivare il proseguimento degli studi post diploma, l’Osservatorio punta ad ancorare al territorio l’offerta formativa e guarda al futuro dei ragazzi della provincia. L’attenzione è centrata sull’adeguatezza dell’offerta didattica rispetto alle prospettive dei ragazzi galluresi. «L’Osservatorio – ha detto il presidente della Provincia, Settimo Nizzi – deve generare un circolo virtuoso tra scuola superiore, università in città e occupazione nelle imprese della Gallura». Per favorire la permanenza dei giovani in Sardegna, ha aggiunto il referente del Polo universitario UniOlbia, Giampiero Buttu, «bisogna illustrare i percorsi universitari attivi a Olbia agli studenti delle superiori affinché possano avere contezza dell’effettivo potenziale delle facoltà presenti in città». Per le sigle sindacali, sarebbe utile l’avvio anche di un corso di laurea in Scienze della formazione per cominciare a ovviare alla carenza di docenti, criticità manifestata anche dalla dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale, Anna Maria Massenti, che fa parte dell'Osservatorio insieme alla dirigente del liceo Dettori De Andrè di Tempio e di Olbia, Maria Ivana Franca, e ai rappresentanti dei genitori e degli studenti degli istituti superiori della Gallura. ( t. c. )

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