Insediato il Consiglio Nizzi: nuova Provincia della Gallura unita  

«Non sono atti di facciata, il vero intento è di lavorare uniti per risolvere le criticità dei nostri territori e dare risposta a tutti i cittadini galluresi». Ha giurato così il presidente del Consiglio della provincia Gallura Nord Est Sardegna, Settimo Nizzi, insediato ieri con le formalità di rito per la convalida dei dieci consiglieri eletti e la designazione della vicepresidenza e del capogruppo dell'Aula. Nomine condivise che hanno confermato l'unità di intenti sottoscritta nella lista unica Uniti per la Gallura e il Monte Acuto.

La prima seduta ha ribadito la scelta dell'unità tra i territori in barba ai colori politici, manifestata da tutti gli amministratori, in rappresentanza dei ventisei Comuni galluresi. Incaricata a ricoprire il ruolo di vice presidente, la vicesindaca del Comune di Tempio, Anna Paola Aisoni, che ha commentato: «Questa nomina rappresenta anche il riconoscimento della storia e dell'identità forte della città di Tempio in Gallura». E ha aggiunto: «Abbiamo una sfida importante, far capire il ruolo strategico di questo ente intermedio che rappresenta un ponte tra i Comuni, spesso baluardi disarmati, e la Regione».

Non solo in ragione del numero di preferenze incassate che lo ha consacrato il consigliere più votato, la nomina a capogruppo del Consiglio del sindaco di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai, è la convalida di una rappresentatività spartita: «La costituente non è stata una fusione a freddo, è stata la premessa per la creazione di un progetto per restituire rappresentatività alla nostra provincia, locomotiva della Sardegna», ha detto.

