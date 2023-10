Inscenano un furto per i soldi delle slot 

Da vittime di un furto con scasso a imputati per quel reato. È la vicenda paradossale che coinvolge due fratelli di Bosa, titolari di un locale nel centro storico, finiti a processo con l’accusa di furto aggravato: prima avevano denunciato di aver subito un blitz da parte dei ladri che avevano danneggiato le slot machine. Poi si è scoperto che in realtà sarebbero stati loro a manomettere i videogiochi per accaparrarsi tutto l’incasso. Ieri mattina in Tribunale a Oristano c’è stata una nuova udienza per ricostruire la storia che risale alla primavera del 2015.

La denuncia

Tutto era iniziato a maggio di otto anni fa quando Marco Antonio e Francesco Carlini avevano segnalato ai carabinieri di aver subito un furto. I due avevano sostenuto che qualcuno nella notte era riuscito a forzare le sbarre in ferro di una finestrella del bagno del locale di viale Alghero, poi avrebbe danneggiato le macchinette per portare via il denaro (circa 650 euro). Scattarono gli accertamenti ma da subito ci fu un elemento che insospettì gli investigatori.

Il precedente

I militari scoprirono che tre mesi prima i fratelli Carlini avevano presentato una denuncia analoga. A febbraio, secondo quanto emerso durante gli accertamenti, avevano dichiarato di aver subito un furto simile. A quel punto i carabinieri andarono a fondo e, dopo il sopralluogo nel locale, constatarono che la finestrella del bar era troppo piccola per consentire il passaggio di una persona.

Gli accertamenti

Le ulteriori indagini hanno capovolto completamente lo scenario. Secondo gli investigatori il furto sarebbe stato solo una messinscena, escogitata dai due fratelli per incassare tutti i soldi delle slot machine gestite da una società privata di Sassari (l’incasso spetta infatti al gestore, solo una percentuale va ai titolari dei locali che le ospitano). Marco Antonio e Francesco Carlini, assistiti dall’avvocato Alessandro Campus, erano stati denunciati e sono finiti a processo con l’accusa di furto aggravato. Il dibattimento proseguirà nei prossimi mesi, la giudice Maria Laura Sulis ha rinviato al 6 dicembre per la discussione del pm Marcello Floris e del difensore Alessandro Campus (anche se il reato, risalente a ben 8 anni fa, potrebbe essere dichiarato prescritto).

RIPRODUZIONE RISERVATA