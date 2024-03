«Insalata e cavolo? Mai assaggiati» 

C’è chi (e sono i più numerosi) davanti al vassoio dei cavolfiori assume un’espressione quasi disgustata. Qualcuno osserva con diffidenza il piatto delle lenticchie. In pochi affondano il cucchiaio tra carciofi, piselli e fagioli. Bambini e ortaggi, binomio complicato. Ma osservare alcune classi della scuola primaria davanti ad una tavola imbandita di ogni verdura di stagione, mette di fronte ad una curiosa realtà: i più piccoli non solo non distinguono i sapori dei prodotti dell’orto ma in qualche caso non ne conoscono neppure il nome.

Poca conoscenza

«Capita spesso che i bambini ci dicano di non aver mai assaggiato l’insalata - conferma Salvatore Melis, coordinatore di educazione fisica dell’Ufficio scolastico provinciale di Oristano che assieme al collega del settore sostegno, Giuseppe Sanna, porta avanti nelle scuole cittadine diversi progetti sull’alimentazione e i corretti stili di vita - Se da una parte c’è la riluttanza per i gusti nuovi, dall’altra c’è la difficoltà di mamme e papà a proporre una corretta educazione alimentare».

Il progetto

Merendine e snack riempiono le dispense, ma spianano la strada a obesità e diabete di tipo 2. «Non bisogna scordare che i più piccoli agiscono per emulazione – spiega Melis - e vedere un coetaneo assaggiare cibi nuovi e diversi può spingerli a provare nuove pietanze». Con questo obiettivo, negli istituti comprensivi di Oristano l’Ufficio scolastico provinciale, con la collaborazione dell’assessorato ai Servizi sociali, ha lanciato il progetto “Corretti stili di vita a scuola, la palestra della salute”. Prima un’intensa lezione di educazione motoria per stuzzicare l’appetito, poi la merenda “green”.

«Cavoli? No, grazie»

Sul tavolo un arcobaleno di proposte: carote, patate, fragole, piselli, lenticchie, rucola, melanzane e finocchi. L’iniziativa sta facendo tappa in tutte le scuole primarie. «Chi vuole assaggiare i cavolfiori?», chiede una maestra nella sala mensa dell’istituto di Sa Rodia. Solo in 4 su una trentina alzano la mano, ma tra un boccone e l’altro qualcun altro si lascia tentare. «È importante dare il buon esempio - osserva la dirigente, Giuseppina Loi - nel nostro istituto comprensivo, ad esempio, non ho mai permesso che venissero installati i distributori automatici di merendine».

Allarme salute

La cattive abitudini alimentari, unite alla sedentarietà, sono la principale causa di sovrappeso tra i giovanissimi. E perfino il diabete di tipo 2, che fino a qualche anno fa colpiva soprattutto gli over 60, oggi sta avanzando anche tra i trentenni.

«Una corretta alimentazione può aiutare a prevenirlo - spiega lo specialista di diabetologia pediatrica del San Martino, Augusto Ogana - facciamo tanta informazione nelle scuole, ma è paradossale che poi gli studenti abbiano a disposizione nei corridoi snack ipercalorici».

La Sardegna è prima regione al mondo per incidenza di diabete. Quello di tipo 1, che insorge in età pediatrica, ha fatto registrare in provincia nell’ultimo anno 20 nuovi casi. I piccoli pazienti seguiti dal reparto del San Martino sono all’incirca 150.

