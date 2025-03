Inquirenti a caccia del killer di Marco 

La pm Giovanna Morra ha preso tempo. La sostituta procuratrice di Lanusei, titolare dell’inchiesta sull’omicidio di Marco Mameli, ha intensificato il confronto con i medici legali che, mercoledì scorso, hanno effettuato l’autopsia da cui è emerso che il ragazzo sia stato ucciso con tre coltellate. Non si conoscono ancora gli esiti degli esami istologici e quelli dei tamponi che verosimilmente sono volti alla ricerca di dna e di tracce organiche sia sul corpo dell’operaio sia sotto le unghie. Dunque i funerali della vittima dell’omicidio, avvenuto il primo marzo in via Santa Cecilia a Bari Sardo, non verranno celebrati prima della prossima settimana o comunque una volta che la pm rilascerà il nulla osta per restituire la salma ai familiari, assistiti legalmente dall’avvocato Gianluigi Mastio. I quali, straziati dal dolore, hanno ringraziato le persone che dallo scorso fine settimana stanno portando loro conforto, chiedendo però, con discrezione, di essere dispensati dalle visite a domicilio. Sul fronte investigativo prosegue senza sosta l’attività degli agenti del commissariato di Tortolì, diretti dal vicequestore Fabrizio Figliola, che con il coordinamento della Procura lavorano per smascherare il killer di Mameli. Continua l’analisi dei filmati di videocamere e smartphone e si vagliano le dichiarazioni di chi è stato sentito a verbale nell’ultima settimana. Tuttavia, al momento, il magistrato inquirente procede contro ignoti e dunque qualsiasi nome del presunto assassino circolato finora, soprattutto sulle app di messaggistica con tanto di foto a corredo e paese di residenza, è da archiviare alla voce “fake news” o “illazioni”.

