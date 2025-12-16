Inquinatori traditi dalle loro tracce 

Fondi di magazzino di negozi ormai chiusi per cessata attività, scaricati nelle campagne iglesienti. Vecchi monitor di pc, televisori, caschi da moto, valigeria, stufette elettriche, consolle di videogame e tanti altri oggetti hanno suggerito, per via del ritrovamento di indizi piuttosto espliciti, una pista da seguire: porta ad alcune attività che hanno chiuso recentemente i battenti. Così sono scattate le denunce.

Le indagini

È quanto è emerso dalle indagini incrociate, effettuate dagli agenti della Polizia locale in collaborazione stretta con altre forze dell’ordine, su alcune delle discariche abusive ritrovate poche settimane fa nelle immediate periferie cittadine, in particolare in regione San Giorgio. «Si tratta – afferma l’assessore all’Ambiente Francesco Melis – di un fatto molto grave che non ha precedenti nel suo genere. Ci siamo trovati di fronte a un traffico di rifiuti, finalizzato allo smaltimento abusivo degli stessi, che potrebbe non riguardare solo Iglesias bensì coinvolgere anche altri Comuni». Secondo le indagini fin qui svolte, sarebbero diverse attività commerciali, dislocate tra Cagliari e Iglesias, e chiuse recentemente, coinvolte nello smaltimento improprio e illegale degli avanzi di magazzino o di altro materiale rimasto invenduto che, invece di essere smaltito seguendo le normative vigenti, si è scelto deliberatamente di abbandonarlo in campagna al riparo da occhi indiscreti. Nei giorni scorsi sono state sentite alcune persone collegate più o meno direttamente allo svolgersi dei fatti.

I controlli

L’episodio riporta l’attenzione sul problema delle discariche abusive che inquinano e deturpano l’ambiente circostante che, anche con l’ausilio della videosorveglianza si sta cercando di prevenire. Un malcostume che non sembra diminuire nonostante i vari appelli ai cittadini e, nemmeno, di fronte alle sempre più pesanti e onerose sanzioni amministrative. «Negli ultimi tempi – commenta Francesco Melis – abbiamo comminato più di cento verbali per la violazione del regolamento comunale sui rifiuti urbani. Tra questi vi sono situazioni specifiche che, per la loro gravità, vanno a cadere in ambito penale con ammende che possono arrivare fino ai 18 mila euro. Proseguiremo sulla strada del massimo rigore e con tolleranza zero, perché il limite è stato da tempo superato».

