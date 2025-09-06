Inquinatore seriale smascherato dai vigili grazie alle telecamere 

È un uomo di mezza età, non originario di Dolianova ma residente nel centro del Parteolla il responsabile dell’abbandono dei rifiuti in diversi punti dell'abitato. Dopo una lunga indagine, i vigili urbani sono riusciti ad individuarlo grazie all’utilizzo di fototrappole. «Devo dire grazie ai miei uomini che hanno operato di notte e fuori dall’orario di lavoro – dice il comandante della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Parteolla Giuseppe Mulas – sono state necessarie 30 ore di straordinario per venirne a capo. Decisiva è sta anche la collaborazione dei cittadini che ci hanno fornito informazioni preziose».

Per il responsabile è prevista una sanzione pecuniaria (fino a un massimo di 4.500 euro) e l’obbligo di smaltire i rifiuti a sue spese entro 10 giorni. In caso di inadempimento scatterà la denuncia penale per inquinamento ambientale. «Questa operazione arriva a poca distanza da altre due portate a termine a Serdiana - rivela Mulas - tutto questo nonostante un organico ridotto all’osso con appena 15 agenti in servizio su 32 previsti».

Soddisfatta l’assessora al Decoro Urbano Annarita Agus: «Chi per mesi ha abbandonato i rifiuti in paese pare non abbia mai pagato la Tari. Oltre a una multa salata dovrà ora regolarizzare la sua posizione e pagare le tasse arretrate». Linea dura contro gli incivili annuncia il sindaco Ivan Piras: «Ringrazio i vigili per il lavoro svolto, reso possibile anche dalle nuove tecnologie. Questo è solo l’inizio, con i nuovi sistemi di controllo i trasgressori sono ad alto rischio. È bene che lo sappiano». (c. z.)

