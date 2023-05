Inquinamento, ridotti i controlli 

L’Arpas, l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, respinge le accuse dei residenti di via Coghe. «I dati sul rilevamento dell’inquinamento non sono oscurati, ma pubblicati ogni due-tre ore in un’altra sezione del sito internet istituzionale, non in quella “Aria” del portale “Sardegna Ambiente”, la cui attività, attualmente, per motivi tecnici, è sospesa. Si possono trovare invece in una nuova sezione “Qualità dell’aria - ArpasAria on line” in cui i dati sono pubblicati online sull’applicazione interattiva che permette di visualizzare i valori rilevati dalle due stazioni fisse (Cenas8, Cenas9), presenti nel territorio asseminese».

La mappa

Ma la notizia non tranquillizza né i residenti né i medici per l’ambiente dell’Isde guidati da Claudia Zuncheddu perché con questa nota l’Arpas specifica che la stazione di rilevamento (Cenas6- Rimar) «è stata dismessa il 31 dicembre scorso in base alla normativa nazionale, che ha deciso di ridurle su scala nazionale con parametri di economicità, efficienza ed efficacia». In una cittadina costretta a convivere con una zona inquinata di interesse nazionale dove sono presenti stabilimenti industriali come quello della Fluorsid e come gli impianti del Tecnocasic, per i residenti è un fatto preoccupante. Anche se l'Arpas assicura. «C'è anche una centralina mobile e i dati non vanno in rete in tempo reale, ma se richiesti sono disponibili ai cittadini che potranno richiederli via email sul sito dell’agenzia».

Il comitato e i medici

«Le informazioni sulla qualità dell’aria – dichiara Roberto Usai (presidente del Comitato di via Coghe) - devono essere accompagnate dai dati meteo climatici. Vogliamo dati completi che nella nuova sezione del portale non reperiamo più».