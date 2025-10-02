Inquinamento in mare, il punto sui piani di emergenza 

Si è discusso di gestione degli inquinamenti in mare da sostanze chimiche e idrocarburi, il convegno che si è svolto da martedì a ieri al porto, nel caseggiato al Molo Ichnusa. Intitolato “Un inquinamento, una risposta integrata mare-costa, incontri per la gestione di emergenze di livello 2”, era organizzato dal ministero dell’Ambiente nell’ambito della convenzione con l’Ispra (l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) col supporto della Direzione marittima di Cagliari e dell’Autorità di sistema portuale.

Interessante il confronto anche tecnico-operativo sulla gestione degli inquinamenti marini di livello 2, cioè situazioni gravi per cui si attivano il Piano nazionale e la flotta nazionale antinquinamento. Sono stati illustrati i piani d’emergenza di Cagliari e Oristano, quello di coordinamento della Direzione marittima della Sardegna centro meridionale, del ministero e del dipartimento della Protezione civile.

Il direttore marittimo della Sardegna centro meridionale, l’ammiraglio Giovanni Stella, ha sottolineato che «la gestione di episodi di inquinamento marino richiede un approccio integrato, fondato su collaborazione istituzionale, preparazione condivisa e tempestività operativa».

Hanno partecipato Emanuela Spadoni (dirigente della Direzione tutela biodiversità e mare), Stefano La Porta (presidente dell’Ispra) da remoto, Giuseppina Terenzi (Protezione civile), Elisa Siracusa (Prefettura di Cagliari) e Luisa Giua Marassi, assessora comunale all’Ambiente, oltre che i comandanti di tutte le Capitaneria della Sardegna centro meridionale. Ampio spazio alle forze in campo per gli inquinamenti e alla visita a bordo del mezzo antinquinamento della flotta Castalia.

