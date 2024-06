Inquinamento elettromagnetico, servono monitoraggi. Lo chiede Carmelo Spada, ambientalista, rivolgendosi al sindaco Conoci e ai due candidati Cacciotto e Tedde. «In considerazione anche dell’ultima autorizzazione rilasciata dal Comune per l’installazione di un impianto per la telefonia mobile in via Barraccu si chiede al sindaco se sono in corso campagne di monitoraggio, quali sono gli esiti e chi sono i tecnici ad attuare i rilievi». (c.fi.)

