Inquinamento e truffa: indagata Morselli, ex ad Ilva 

Taranto. Associazione per delinquere finalizzata all’inquinamento, al disastro ambientale e alla truffa ai danni dello Stato. Sono pesanti i reati che la Procura ipotizza nei confronti di Lucia Morselli, ex ad di Acciaierie d’Italia, e di altre otto persone nell’inchiesta sulla gestione dell’ex Ilva di Taranto dal 2018 fino al febbraio 2024, quando l’azienda è stata sottoposta ad amministrazione straordinaria dal governo. Un’inchiesta - sostiene Ilva in As - che «si riferisce al passato» perché «dall’insediamento dei nuovi commissari straordinari sono state attivate subito tutte le azioni per verificare e garantire l’efficienza e l’efficacia delle misure di mitigazione ambientale, realizzate sin dal 2014» con l’obiettivo di «assicurare la tutela dei dipendenti e della comunità tutta». Dirigenti, consulenti e dipendenti del colosso del siderurgico negli anni - secondo la Procura - hanno causato danni all’ambiente, alla salute e anche alle casse dello Stato. Le nuove accuse si aggiungono a quelle già contestate a Morselli sui picchi di benzene e sulla presunta truffa ai danni dello Stato sulle quote di Co2. I fatti risalgono al periodo in cui nel capitale di Acciaierie d’Italia c’erano ArcelorMittal (al 62%) e lo Stato italiano con Invitalia. Al centro dell’inchiesta una serie di omissioni nelle manutenzioni della rete di distribuzione del gas-coke.

