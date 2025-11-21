Inquinamento e trasparenza, sit-in in piazza  

Un sit-in nella piazza del Municipio per discutere dei problemi di carattere ambientale del paese e della recente richiesta di rinvio a giudizio dei dirigenti Sarlux per le emissioni della raffineria.

L’associazione ecologista Sardegna Pulita, autrice dell’esposto che ha innescato l’inchiesta, ha organizzato per oggi alle 17 un incontro pubblico durante il quale si affronterà il problema degli odori provenienti ogni tanto dallo stabilimento industriale, dei recenti episodi in cui le fiaccole della raffineria sono rimaste accese a lungo, degli incendi sviluppatisi all’interno dell’impianto, dei dati ambientali pubblicati dagli enti competenti e di altre criticità.

All’assemblea parteciperanno Giacomo Meloni, segretario nazionale della Css, Giancarlo Nonis, del Movimento medicina democratica, e una delegazione del Comitato civico per la tutela ambientale e per la salute di Sarroch. (i. m.)

