Inquinamento a Spiritu Santu: dirigente indagato 

Inquinamento ambientale, falso e frode in pubbliche forniture e, sono queste le contestazioni finali delle indagini condotte dal Noe sulla discarica di Spiritu Santu. Gli avvisi firmati dal pm Mauro Lavra sono stati notificati nei giorni scorsi al dirigente del Settore Ambiente del Cipnes, Gianni Maurelli, ed altri tecnici con posizioni di secondo piano. Ma il cuore del capo d’imputazione riguarda i campionamenti effettuati dal Noe in 16 punti all’esterno della discarica consortile, con la conferma dell’inquinamento delle falde acquifere. Sono stati rilevati valori assolutamente fuori norma di manganese, piombo, ferro, zinco, azoto, fluoruri e altre sostanze. I Carabinieri del Noe hanno trovato le prove dell’inquinamento, fornendo ancora una volta argomenti al comitato che da anni chiede la chiusura del sito. Le indagini, tra l’altro, segnalano la contaminazione del terreno, all’interno e all’esterno del perimetro della discarica. Stando agli accertamenti di questi ultimi mesi una delle fonti principali della contaminazione è la porzione della discarica di proprietà comunale (Olbia), area dismessa e in attesa di bonifica. Il caso è anche al centro di un complessa disputa burocratica. Il Consorzio industriale di Olbia (Cipnes), che ha in carico la gestione dell’intera area, in passato ha scritto al Comune segnalando la necessità della bonifica. Il Comune risponde e parte l’iter per l’intervento. Nel frattempo, però, emerge il problema dell’inquinamento e al Cipnes arriva una diffida da parte della Provincia di Sassari. Maurelli, difeso dall’avvocato Marzio Altana, ha dalla sua un argomento non da poco. Infatti una norma esclude responsabilità penali per il soggetto che attua interventi di bonifica di aree inquinate. Il dato importante, rilevato grazie alle indagini del Noe, è che il sito è contaminato (fatto che neanche il Cipnes nega). Nelle indagini vengono ipotizzate irregolarità nei lavori di realizzazione del nuovo modulo della discarica.

RIPRODUZIONE RISERVATA