Inquinamento a Piscinas, via ai test per le bonifiche 

Al via le prove di pompaggio a Pozzo Sanna per prosciugare il rio Irvi che inquina il mare di Piscinas. È la decisione degli enti interessati alla bonifica ambientale dell’ex sito minerario di Montevecchio-Ponente, avviata da mesi sotto la regia del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, riuniti a Cagliari nell’assessorato regionale dell’Ambiente. Le prove pratiche partiranno nel periodo delle piogge, fra l’autunno e l’inverno, quando i pozzi sono pieni ed è tanta l’acqua chi finisce sul letto del fiume che scorre lungo la spiaggia e sfocia al mare.

Il progetto nasce dall’ultimo disastro ambientale, causato proprio dalla notevole quantità di acqua rossa, inquinata dai metalli pesanti. Riprende dunque il cronoprogramma di bonifica affidato ad Igea nel 2022. Ultimate le prove tecniche, si passerà alla fase successiva con interventi di risanamento ambientale. Opere costose, circa 50 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Risorse economiche che potranno finalmente dare a Piscinas la sua autentica immagine di pregio ambientale, oltre ad accrescere l’attrazione turistica con nuovi servizi. «Un altro appuntamento – dice l’assessore all’ambiente Simone Murtas - arriva in questi giorni dal Governo centrale. Verrà avviato l’iter per visitare luoghi ed incontrare le istituzioni già dal mese di luglio». (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA