Inquinamento a Piscinas? L’Arpas: c’è ma è in linea con i dati storici della zona 

L’inquinamento a Piscinas? In linea con i dati storici. «I primi risultati dell’analisi dell’acqua che scorre nel fiume Piscinas sono rassicuranti: la concentrazione de metalli pesanti è inferiore rispetto ai dati medi rilevati in passato». Lo comunica il direttore generale dell’Arpas, Alessandro Sanna, che rinvia «all’inizio della prossima settimana l’attività di monitoraggio delle acque marine». I dati restano elevati a causa dell’attività mineraria cominciata nel 1848, andata avanti per oltre un secolo in una zona che non è mai stata bonificata. E per escludere qualsiasi rischio in tutta l’area interessata dalla piena dei fiumi, Irvi e Piscinas, colorata di rosso per la presenza dei metalli pesanti provenienti dalle miniere dismesse di Montevecchio, le operazioni di verifica e accertamenti di Arpas continuano attraverso ulteriori campionamenti sulle matrici ambientali.

Le analisi

Nella Costa verde si può tirare un (piccolo) sospiro di sollievo, rispetto alle paure dei giorni scorsi. I risultati analitici relativi alle concentrazioni nella foce Piscinas hanno mostrato valori significativamente bassi e per la massima parte al di sotto della media dei precedenti campionamenti a partire dal 2005, quando l’indagine è stata eseguita da Progemisa. In relazione, infatti, ai sedimenti campionati da Arpas nell’alveo del rio lunedì scorso, confrontabili con le prime evidenziano quasi sempre valori inferiori sui residui fini del trattamento mineralogico dal piano di caratterizzazione eseguito del 2005. Nello specifico le concentrazioni raggiunte a seguito ello sversamento a mare dei giorni scorsi sono generalmente più basse o dello stesso ordine di grandezza: l’arsenico da 100 mg/kg al litro passa a 46, lo zinco da 12900 mg/kg a litro a 4.600, il rame da 350 mg/kg a litro 10, piombo da 9800 mg/kg a litro a 1316, l’antimonio da 80 mg/kg a 1, il cadmio da 86 mg/kg a litro a 19.

Caso a parte la balneazione. «Per quanto riguarda la acque marine- spiega Sanna - le condizioni meteo dei giorni scorsi non hanno consentito all’Arpas di svolgere direttamente attività di monitoraggio delle acque marine nello specchio d’acqua antistante la spiaggia». In programma ulteriori accertamenti concordati con la Regione che continuano ad interessare l’area dell’ex miniera da Casargiu fino al mare, lungo tutto il percorso del fiume rosso.

