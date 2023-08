Inquilini in nero buttati fuori di casa 

Sacchi neri pieni di effetti personali, la serratura del cancello distrutta e una catena con lucchetto a chiudere l’ingresso del cortile. È la triste sorpresa che Pamela Flore, 41 anni di San Teodoro, ha trovato ieri mattina fuori dalla casa dove vive in affitto tutto l’anno con la compagna e i due figli minorenni.

Ad impedire alla famiglia di rincasare sarebbero stati Maria Fadda, proprietaria dell’immobile di origine sarda ma residente a Roma, ed un parente, che l’avrebbe minacciata.

La villetta è affittata in nero e la proprietà sostiene di non aver mai ricevuto denaro. «Ho chiesto più volte di registrare il contratto ma mi è sempre stato negato, io però ho sempre pagato l’affitto mensile e posso dimostrarlo con tutti i bonifici», ha dichiarato Pamela Flore che, spaventata dalle minacce dell’uomo, ha chiamato il 112.

L’intervento di carabinieri e polizia è servito solo a calmare gli animi ma i proprietari non hanno comunque acconsentito a far entrare le due donne in casa, nemmeno per raccogliere gli effetti personali rimasti all’interno. Pamela Flore ha sporto denuncia per violazione di domicilio ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.

