«Inquilina abusiva per necessità» 

«Vogliono separarmi dai miei figli e metterci in mezzo alla strada. Si tratta di una dinamica disumana che non posso accettare, chiedo soltanto di poter avere la possibilità d’avere un regolare contratto d’alloggio e vivere dignitosamente». Quello di Elizabeth Stojanovic è un appello interrotto dal pianto e dipinge tutta l’angoscia creata dal quotidiano sopravvivere inferto dallo stato d’indigenza.

Il dramma

Madre di quattro figli, tre minorenni (due affetti da un importante stato di disabilità), Elizabeth ha occupato un appartamento di proprietà dell’ente Area per disperazione: «Perché non potevamo più vivere in una casa in comodato d’uso in aperta campagna - rivela - dove la muffa regnava sulle pareti, l’umidità rovinava anche la salute e i miei figli erano costretti a passare nel fango per potersi recare a scuola. Dovevo salvaguardare le loro vite, cercare di donare loro un briciolo di dignità». Così nel maggio del 2023 decide di occupare un appartamento libero a Serra Perdosa: «Mi sono subito auto denunciata ad Area, ho chiesto di poter avere un regolare contratto, ho avvisato dell’accaduto anche gli assistenti sociali, la polizia locale e i carabinieri. Ma dopo un anno e 3 mesi mi chiedono di abbandonare l’alloggio entro il prossimo 5 settembre». Un ultimatum che ha gettato nella disperazione la donna che non può accettare di dover mandare i frantumi quell’equilibrio trovato insieme ai figli: «In questa casa siamo riusciti a trovare un briciolo di serenità - racconta - i bimbi vanno a scuola serenamente, sono contenti d’avere una camera dove poter giocare e studiare, hanno finalmente trovato un equilibrio». Un equilibrio che rischia d’essere spezzato ma che non minaccia l’unica certezza di Elizabeth: «Non permetterò che mi separino dai bimbi più piccoli come prospettatomi dagli assistenti sociali. - puntualizza - Non capisco come possano prospettarmi una simile dinamica. Soltanto in questo condominio, ci sono altri 3 alloggi liberi appartenenti ad Area, questo in cui stiamo vivendo dicono sia sotto sequestro, ma se davvero non possiamo ottenerlo, perché non me ne assegnano un altro?».

Interrogazione

Intanto nei giorni scorsi il consigliere regionale di FdI, Gigi Rubiu, ha presentato un’interrogazione sulla gestione degli immobili di Area: «Ci sono numerose e preoccupanti condizioni di degrado e questo frena l’assegnazione alle tante persone in attesa di una casa - spiega Rubiu - e ogni richiesta di manutenzione presentata dai residenti viene ignorata». Nel solo territorio Area conta 4.300 unità abitative, 900 immobili ad Iglesias, oltre 2 mila a Carbonia e quasi 300 a Sant’Antioco: «Area oltre a non effettuare le manutenzioni ordinarie e straordinarie - conclude Rubiu - non consente nemmeno agli assegnatari di poter acquisire la proprietà per effettuare in proprie e a proprie spese gli interventi divenuti ormai improcastinabili».

RIPRODUZIONE RISERVATA