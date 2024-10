Inps senza personale, pensioni ferme 

Pochi, in ritardo e se non bastasse con l’incertezza di sapere se e quando i soldi entreranno nelle tasche di chi ne ha diritto. Oltre cinquecento lavoratori, che per un motivo o un altro sono passati in forza all’Inps, da oltre due mesi non solo attendono di ricevere la liquidazione del fine lavoro ma non sanno neppure quanto durerà l’attesa. La situazione ha superato il limite, protestano i patronati che hanno istruito le pratiche e che devono renderne conto, senza aver nessuna responsabilità, agli assistiti.

I ritardi

Dopo aver chiesto svariate volte le ragioni del ritardo, nel corso di un incontro col direttore della sede provinciale dell’Istituto Pier Paolo Mele, il vice Giuseppe Sanna e altri funzionati sono stati informati della situazione: tutto è dovuto alla carenza di personale. «L’ufficio pensioni privati è sguarnito, da due mesi si trova ad operare con un solo addetto, il risultato è ovvio: liquidazioni a rilento, molte sono bloccate – ha osservato il responsabile del patronato Cgil Antonio Cubeddu – I responsabili dell’Istituto si stanno attivando per tentare di trovare una soluzione se non altro tampone, ma non c’è nessuna certezza sui tempi. Una situazione che sta diventando sempre più insostenibile».

Il quadro

A farne soprattutto le spese è il blocco delle pensioni delle persone con cognomi le cui iniziali vanno dalla M alla Z: ben 411. Nel dettaglio: 147 pensioni di vecchiaia, 70 pensioni miste derivanti da lavoro pubblico e privato, 52 di anzianità, 20 di inabilità, 8 di reversibilità, 74 di Ape sociale, 13 pensioni precoci, 4 dovute a lavori usuranti, 23 commercianti. A queste si aggiungono le pratiche del blocco che va dalla A alla M che, precisa ancora Cubeddu «vanno a rilento ma procedono, l’arretrato è inferiore al secondo gruppo che soffre maggiormente della carenza di personale. In totale le pensioni in attesa di liquidazione superano le 500».

Le difficoltà

Una situazione davvero pesante «soprattutto se pensiamo che a soffrirne maggiormente sono i pensionati di vecchiaia e quelli che hanno ricorso all’Ape cioè l’anticipo pensionistico, ovvero hanno anticipato i tempi della pensione ma vedono ritardata la liquidazione – aggiunge il responsabile del patronato Cgil – Tutti hanno diritto ad avere la pensione possibilmente il mese successivo alla definizione della pratica, due o tre mesi sono eccessivi. Andare oltre sarebbe un vero disastro ecco perché noi del patronato chiediamo una soluzione veloce al problema. Nei nostri uffici si presentano persone che non sanno come tirare avanti, senza stipendio e senza pensione è problematico» conclude Antonio Cubeddu a nome di tutti i responsabili dei patronati che operano in città.

