Inps in bilico, trattative in corso  

È atteso per stamane alle ore 11 in municipio a Gavoi, l’incontro a difesa del Punto Inps. Amministratori, sindacati e pensionati dialogheranno sul futuro del servizio, in attesa del tavolo di martedì 5 nella sede regionale di Cagliari. Nel frattempo, dopo l’annuncia di chiusura delle scorse ore, l’Istituto precisa: «L’attività dello sportello è stata sospesa dal 6 luglio 2023, dopo un periodo di inoperatività causata dall'inagibilità dei locali del Comune allo scopo di preservare la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori». Sottolineando poi come: «In assenza della messa a disposizione di altri locali idonei, l'Istituto ha dovuto chiudere il punto Inps, proponendo in alternativa, la creazione di un Punto utente evoluto». Dall’Inps spiegano come l’obiettivo sia quello di potenziare e migliorare l'accesso dei cittadini ai servizi e della disponibilità «a vagliare ogni soluzione alternativa, fornendo tutto il supporto alla comunità locale». A fare eco anche il deputato di Fdi, Salvatore Deidda, auspicando una soluzione del caso: «In altri comuni si è risolto, come ad Isili, con la collaborazione da parte dell’amministrazione comunale a trovare o concedere dei locali. Sono sicuro che il Ministro Calderone, che è stata già interessata della vertenza insieme a Inps eviteranno di privare Gavoi e la Barbagia di un servizio vitale». E il sindaco Salvatore Lai chiarisce: «Più volte, abbiamo detto di essere pronti ad effettuare le opportune manutenzioni alla sede, ma nessuno ci ha risposto. Siamo pronti a farlo da subito in perfetta sinergia. Ma anche ricercando altri uffici per il Punto, a patto che ci sia la presenza di operatori fisici affiancata alle tecnologie».

