È arrivato a quindici morti il bilancio delle inondazioni che hanno devastato la Tessaglia, nella Grecia centrale, negli ultimi giorni. L’ultima vittima, un uomo di 42 anni, è stata ritrovata ieri in mare nella regione del Pelio dalla guardia costiera. Restano ancora due dispersi. I vigili del fuoco riferiscono che, da martedì a ieri, sono state portate in salvo nella zona colpita dal maltempo in tutto 4.250 persone.