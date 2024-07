Inoltrato il ricorso contro l’esclusione: ora l’Olbia spera  

Olbia. Ricorso inoltrato: adesso l’Olbia incrocia le dita in attesa che la Covisod esprima, entro giovedì, il parere motivato sul documento inviato alla Lega Nazionale Dilettanti. A cui spetta l’ultima parola sull’ammissione dei bianchi alla Serie D 2024/25.

Ieri i dipendenti del club gallurese hanno visto materializzarsi sui loro conti correnti gli stipendi arretrati: al primo buon segno della giornata ha fatto seguito, verso l’ora di pranzo, la presentazione dell’incartamento preparato dall’avvocato Eduardo Chiacchio per ribaltare, con buone chance di successo, la sentenza di esclusione arrivata martedì scorso in risposta a una domanda di ammissione priva del pagamento degli stipendi dei dipendenti sportivi (tre mensilità), dell’iscrizione e della fideiussione. A tali adempimenti il presidente Guido Surace e soci hanno provveduto tra giovedì e venerdì grazie ai fondi anticipati da un misterioso imprenditore, con la fideiussione da 350mila euro dello scorso campionato di Serie C a garanzia del prestito: con quali mezzi finanziari la proprietà svizzera targata SwissPro intenda organizzare la stagione sportiva è tutto da vedere.

Mentre le altre squadre iniziano la preparazione, l’Olbia a un mese dal debutto in Coppa Italia non sa ancora dove, come, quando e con quali staff tecnico, giocatori e avversari per le amichevoli dovrà affrontare la pre season. La sede degli allenamenti estivi potrebbe essere Monti, mentre per la panchina spunta il nome di Giampiero “Jimmy” Maini, romano, classe 1971, ex centrocampista (di Roma, Milan e Bologna tra le altre) e alla guida della Primavera dei galluresi nel 2021/22. Quanto alla rosa, Ninni Corda, consulente di SwissPro, avrebbe già la lista dei giocatori pronti a indossare la maglia bianca. Infine, Roberto Felleca: la trattativa con l’imprenditore selargino procede a spizzichi e bocconi, nonostante l’ex dirigente di Como e Foggia si dica pronto da settimane ad accollarsi anche finanziariamente la gestione del campionato della prima squadra. Se SwissPro avesse alternative sarebbe ora che uscisse allo scoperto.

