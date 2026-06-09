VaiOnline
La classifica.
09 giugno 2026 alle 02:28

Innovazione, Sardegna tra le ultime d’Europa 

Nell’Index 2026 bene Lombardia e Lazio. In vetta l’Ile-de-France e Stoccolma 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nella classifica delle 242 regioni europee con più capacità di innovazione spunta un’Italia ancora spaccata fra tra Nord-Centro e Sud. La Lombardia, prima regione italiana, è al 26° posto in Europa, poi c’è il Lazio (43°). Entrano tra le prime 100 anche Emilia-Romagna (82ª) e Piemonte (99° posto). Il Veneto mette a segno uno dei progressi più rilevanti, guadagnando 12 posizioni rispetto al 2023 e raggiungendo il 106° posto in Europa.

Il Sud arranca

Indietro le regioni meridionali: la Sicilia, che pure migliora di 6 posizioni sul 2023, è al 211° posto. La Basilicata è 224ª, in discesa di 13 posizioni, e la Calabria 232ª. Tra le ultime 50 d’Europa anche Sardegna, Molise e Puglia. A sostenere le performance italiane sono soprattutto sviluppo economico e infrastrutture; forte anche la capacità brevettuale e la presenza di Data Center. Restano però evidenti alcuni limiti strutturali che frenano la competitività del Paese: i divari più ampi emergono nel macro-indicatore “Talento per l’Innovazione” e “Sviluppo Economico”, inoltre pesa la carenza di ricercatori e il basso livello di laureati insieme alle difficoltà del Paese nel formare, attrarre e trattenere capitale umano altamente qualificato.

Il forum

A livello europeo guidano la classifica l’Ile-de-France, Stoccolma, l’Hovedstaden danese, la regione di Helsinki-Uusimaa in Finlandia e Praga in Repubblica Ceca. A fotografare lo stato dell’ecosistema innovativo in Europa è il Regional Innosystem Index 2026 di Teha Group, che analizza e confronta le performance di innovazione delle regioni europee attraverso 11 parametri raggruppati in quattro macro-categorie: sviluppo economico, capitale umano, talento per l’innovazione, infrastrutture e tecnologie digitali. L’indice regionale segue quello globale presentato alla 15esima edizione del Technology Forum di Teha Group, il principale appuntamento sui temi dell’innovazione e dell’impresa. Il confronto tra regioni europee restituisce un quadro estremamente dinamico e competitivo, in cui ogni Paese esprime territori particolarmente virtuosi in specifici ambiti: Brabant Wallon, in Belgio, è in testa per spesa lorda in Ricerca e Sviluppo; l’Ile-de-France è prima per PIL e brevetti, Stoccolma per capitale umano.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

amministrative 2026

Sanluri, Urpi cala il tris con percentuali bulgare «I cittadini ci apprezzano»

Affluenza consistente, al voto un elettore su tre Fenu: «Faremo un’opposizione responsabile» 
Luigi Almiento
La sorpresa.

Guspini, Pala archivia l’epoca De Fanti

Giovanni G. Scanu
Amministrative 2026

Cossa trionfa nella “sua” Sestu: «È una gioia immensa»

Battuta Michela Mura, candidata del Campo largo: «Ci abbiamo provato, buon lavoro al sindaco» 
Francesco Pinna
Gli sconfitti.

Manca non è deluso: «Un risultato comunque dignitoso»

Giovanni Lorenzo Porrà
Amministrative 2026

A Dolianova trionfa Piras Ussana cambia con Coni, Serdiana incorona Puddu

I risultati delle elezioni nei tre centri: una conferma e due novità assolute 
Carla Zizi Ylenia Mascia
La riconquista.

Fadda regina di Maracalagonis

Antonio Serreli
Il duello.

Nuraminis, Anni al terzo mandato

Ignazio Pillosu
Corsa a tre.

Uta premia Angioni: «Siamo pronti»

Lorenzo Ena
Amministrative 2026

Per la prima volta una donna conquista Muravera

Francesca Mattana nuova sindaca A Villaputzu eletto Pierpaolo Piu 
Gianni Agus