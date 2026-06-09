Innovazione, Sardegna tra le ultime d’Europa 

Nella classifica delle 242 regioni europee con più capacità di innovazione spunta un’Italia ancora spaccata fra tra Nord-Centro e Sud. La Lombardia, prima regione italiana, è al 26° posto in Europa, poi c’è il Lazio (43°). Entrano tra le prime 100 anche Emilia-Romagna (82ª) e Piemonte (99° posto). Il Veneto mette a segno uno dei progressi più rilevanti, guadagnando 12 posizioni rispetto al 2023 e raggiungendo il 106° posto in Europa.

Il Sud arranca

Indietro le regioni meridionali: la Sicilia, che pure migliora di 6 posizioni sul 2023, è al 211° posto. La Basilicata è 224ª, in discesa di 13 posizioni, e la Calabria 232ª. Tra le ultime 50 d’Europa anche Sardegna, Molise e Puglia. A sostenere le performance italiane sono soprattutto sviluppo economico e infrastrutture; forte anche la capacità brevettuale e la presenza di Data Center. Restano però evidenti alcuni limiti strutturali che frenano la competitività del Paese: i divari più ampi emergono nel macro-indicatore “Talento per l’Innovazione” e “Sviluppo Economico”, inoltre pesa la carenza di ricercatori e il basso livello di laureati insieme alle difficoltà del Paese nel formare, attrarre e trattenere capitale umano altamente qualificato.

Il forum

A livello europeo guidano la classifica l’Ile-de-France, Stoccolma, l’Hovedstaden danese, la regione di Helsinki-Uusimaa in Finlandia e Praga in Repubblica Ceca. A fotografare lo stato dell’ecosistema innovativo in Europa è il Regional Innosystem Index 2026 di Teha Group, che analizza e confronta le performance di innovazione delle regioni europee attraverso 11 parametri raggruppati in quattro macro-categorie: sviluppo economico, capitale umano, talento per l’innovazione, infrastrutture e tecnologie digitali. L’indice regionale segue quello globale presentato alla 15esima edizione del Technology Forum di Teha Group, il principale appuntamento sui temi dell’innovazione e dell’impresa. Il confronto tra regioni europee restituisce un quadro estremamente dinamico e competitivo, in cui ogni Paese esprime territori particolarmente virtuosi in specifici ambiti: Brabant Wallon, in Belgio, è in testa per spesa lorda in Ricerca e Sviluppo; l’Ile-de-France è prima per PIL e brevetti, Stoccolma per capitale umano.

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