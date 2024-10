Innovazione, la Sardegna in prima linea 

Un hub di innovazione e sviluppo tecnologico. Oggi nel Meridione d’Italia ci sono 107 startup e 13 scaleup, che in sette anni hanno raccolto finanziamenti per un totale di 328 milioni di euro, soprattutto in settori chiave come l’aerospazio, l’Ict (la tecnologia dell’informazione e della comunicazione), l’agritech e le energie rinnovabili. Un fermento sul fronte dell’innovazione messo in luce dal Rapporto Sud Innovation 2024, presentato ieri a Messina durante i lavori del Sud Innovation Summit, il più grande evento sull’innovazione.

Studio e imprese

Il Rapporto è il frutto di un lavoro sinergico di accademici e professionisti del settore provenienti, oltre che dall’Università di Messina, dalle Università di Cagliari, Salerno, dalla Lumsa, Chieti-Pescara, dal Politecnico di Bari, dagli Atenei della Calabria, Basilicata, Molise, e con i contributi di Growth Capital e Politecnico di Milano. Una partecipazione che dimostra come le Università del Sud stanno diventando catalizzatori di innovazione, promuovendo spin-off, progetti di ricerca applicata e collaborazioni pubblico-private.

Strategie coordinate

Il Rapporto Sud Innovation 2024 evidenzia come sia fondamentale oggi capitalizzare sulle opportunità di innovazione al sud, attraverso strategie coordinate che coinvolgano istituzioni, imprese, investitori e comunità locali. Il potenziale inespresso del Sud Italia, si legge nel documento, «può essere liberato attraverso investimenti mirati, politiche pubbliche efficaci e una maggiore collaborazione tra gli attori dell’ecosistema». Inoltre, sottolineano gli accademici che lo hanno realizzato, «rimangono criticità legate all’accesso al capitale, alla burocrazia e alla necessità di infrastrutture più adeguate. Il fenomeno della “fuga di cervelli” e la scarsa presenza di investitori istituzionali richiedono interventi mirati». Dalla Sardegna alla Sicilia, alle regioni del Sud del Paese. Ha spiegato Roberto Ruggeri, fondatore del Sud Innovation Summit: «Disponiamo di talenti e competenze. Ora è necessario avere visione e coraggio: il coraggio di investire e di credere che questa terra possa competere su scala globale. Diamo un contributo concreto alla narrazione di un Sud che non è più in attesa di aiuti, ma è pronto a emergere come protagonista dell’ecosistema innovativo italiano».

RIPRODUZIONE RISERVATA