Innovazione, la frenata delle start up 

Nel primo trimestre 2023, in Sardegna risultano registrate e attive 201 Start Up innovative, in calo di 17 unità rispetto al 1° trimestre 2022, quando erano 218. Contrazione osservata anche a livello nazionale: nel primo scorcio di quest’anno operano 14.029 aziende, in diminuzione di 333 unità rispetto allo stesso periodo del 2022. A livello provinciale a Cagliari ne sono presenti 96, a Sassari-Gallura 65, e a Oristano e Nuoro 20 ciascuna.

L’analisi

Le start up innovative, sono giovani aziende ad alto contenuto tecnologico, con forti potenzialità di crescita, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese, che hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico. Sono questi i dati dell’analisi realizzata dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, su dati 2022-2023 UnionCamere-Infocamere, Istat e Ministero del Lavoro.

L’andamento

«Anche nei quasi tre anni di pandemia - afferma Fabio Mereu, vice presidente di Confartigianato Imprese Sardegna - queste hanno continuato la loro avventura imprenditoriale dando continuità alla rigenerazione del tessuto produttivo. I dati, seppur in leggero calo, dimostrano come nell’Isola le idee imprenditoriali non manchino e come le nuove, e giovani, micro e piccole imprese siano attente alla potenzialità del cambiamento. Queste, infatti, pur di migliorare, sono pronte a sperimentare il più possibile i propri prodotti o servizi innovando il processo produttivo nuovi materiali, perfezionamento di strumenti già esistenti, dispositivi tecnologici avanzati». Intuizioni che possono apportare un valido contributo e garantire una maggiore competitività alle imprese. «Ribadiamo come sia fondamentale che la politica regionale continui a impegnarsi per creare le condizioni favorevoli all’innovazione e alla nascita e allo sviluppo di nuove aziende», conclude Mereu, «nell’ottica di fornire un contributo rilevante alla crescita dell’economia e dell’occupazione, specie quella giovanile, favorendo la diffusione di conoscenza nel sistema imprenditoriale. Una sfida quotidiana che ha come protagonista il patrimonio intellettivo e creativo delle nostre imprese artigiane».

