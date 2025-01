Innovazione e intelligenza artificiale, l’Isola corre più degli altri  

La Sardegna accelera sull’innovazione digitale e guarda con fiducia al futuro. Le imprese dell’Isola investono nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Ict) a un ritmo superiore rispetto alla media nazionale. Secondo l’Assintel Report 2024, presentato ieri a Cagliari nel corso di un incontro organizzato da Assintel e Confcommercio, il 38,2% delle aziende sarde prevede di aumentare il proprio budget nel 2025, contro il 30,1% della media nazionale.

«Il dinamismo delle imprese sarde è un segnale positivo, ma per liberare tutto il potenziale del digitale serve un intervento coordinato delle istituzioni, a livello locale e nazionale. La Sardegna, con il suo tessuto di micro, piccole e medie imprese, può diventare un modello per l’innovazione, ma servono più risorse, incentivi e iniziative per colmare il divario digitale e superare i limiti strutturali del territorio», commenta Paola Generali, presidente di Assintel.

Le imprese sarde dunque non solo investono di più, ma mostrano anche una maggiore apertura verso le tecnologie emergenti. L’intelligenza artificiale (AI) sta vivendo una forte crescita nell’Isola, trainata dalle piccole medie imprese del settore Ict, che si dimostrano tra le più veloci in Italia nell’adottare soluzioni innovative. Secondo il rapporto, il 7,6% delle aziende sarde ha già integrato l’AI nei propri processi aziendali. Ma, nonostante i progressi, ci sono ancora ostacoli da superare. L’insularità e le carenze infrastrutturali rappresentano un freno per molte imprese: il 24% ritiene che il contesto territoriale sia un ostacolo alla digitalizzazione, contro una media nazionale del 19,9%. Ma il problema principale è la carenza di competenze digitali. L’84,6% delle aziende segnala la necessità di rafforzare la formazione in ambito digitale, un dato ben più alto rispetto alla media italiana del 68,7%.

«Lo sviluppo tecnologico può avere un impatto trasformativo sul nostro territorio, creando opportunità per settori strategici come turismo, agroalimentare, manifattura e artigianato, aiutandoci a superare le sfide strutturali. È però fondamentale rafforzare le competenze digitali e rimuovere gli ostacoli territoriali, in particolare i limiti logistici dell’insularità», commenta Agostino Cicalò, vicepresidente di Confcommercio Sardegna.

