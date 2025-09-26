VaiOnline
Ortueri.
27 settembre 2025 alle 00:22

Innovazione, confronto con gli esperti  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo cinque appuntamenti, “Creatori di innovazione”, Social innovation school del progetto “Framentu: Mandrolisai in fermento” propone due intense giornate al cineteatro Parco Bau di Ortueri che si concludono oggi.

Per gli organizzatori è occasione di riflessione sul lavoro degli ultimi mesi: «L’obiettivo è quello di sensibilizzare la comunità locale sui temi cruciali della contemporaneità, dalla transizione energetica attraverso le fonti rinnovabili allo sviluppo locale, dall’innovazione sociale alle nuove forme di imprenditorialità collettiva, rafforzando al tempo stesso la capacità del territorio di trasformare il dialogo in azione».

Sul palco si alterneranno alcuni dei protagonisti più autorevoli del dibattito nazionale e regionale, come l’economista Leonardo Becchetti, il sociologo Flaviano Zandonai, la presidente di Anci Sardegna Daniela Falconi, l’assessora regionale della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi, insieme a docenti universitari, amministratori locali, esperti di energia e sviluppo e rappresentanti del mondo finanziario. “Framentu: Mandrolisai in Fermento” è promosso dal Comune di Ortueri con il contributo e sostegno del ministero della Cultura e del Fondo NextGenerationEu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il delitto di Tempio

Che fine hanno fatto pantaloni e cellulare di Cinzia Pinna?

Continuano le indagini dei carabinieri nella tenuta di Conca Entosa e non solo 
Il giallo

Garlasco, svolta choc Indagato il magistrato che scagionò Sempio

L’accusa: mazzette versate dai familiari per archiviare le accuse al sospettato 
regione

Todde, il futuro passa dalla Consulta

Decadenza, attesa per il verdetto dei giudici costituzionali sul doppio ricorso 
Alessandra Carta
Regionali

Centrodestra, incubo astensionismo

Domani al voto Marche e Val d’Aosta: «Attenti, ogni scheda conta» 
Giallo in Sicilia

Sequestro lampo di un ragazzino

Diciassettenne portato via da quattro incappucciati e liberato in serata 