Innovazione, confronto con gli esperti  

Dopo cinque appuntamenti, “Creatori di innovazione”, Social innovation school del progetto “Framentu: Mandrolisai in fermento” propone due intense giornate al cineteatro Parco Bau di Ortueri che si concludono oggi.

Per gli organizzatori è occasione di riflessione sul lavoro degli ultimi mesi: «L’obiettivo è quello di sensibilizzare la comunità locale sui temi cruciali della contemporaneità, dalla transizione energetica attraverso le fonti rinnovabili allo sviluppo locale, dall’innovazione sociale alle nuove forme di imprenditorialità collettiva, rafforzando al tempo stesso la capacità del territorio di trasformare il dialogo in azione».

Sul palco si alterneranno alcuni dei protagonisti più autorevoli del dibattito nazionale e regionale, come l’economista Leonardo Becchetti, il sociologo Flaviano Zandonai, la presidente di Anci Sardegna Daniela Falconi, l’assessora regionale della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi, insieme a docenti universitari, amministratori locali, esperti di energia e sviluppo e rappresentanti del mondo finanziario. “Framentu: Mandrolisai in Fermento” è promosso dal Comune di Ortueri con il contributo e sostegno del ministero della Cultura e del Fondo NextGenerationEu.

