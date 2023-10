«Innocente in cella» In cento a Cagliari 

Oltre cento persone hanno manifestato ieri davanti al Tribunale di Cagliari per chiedere giustizia nei confronti di Beniamino Zuncheddu, l'ex allevatore di 58 anni di Burcei, condannato all’ergastolo e da 33 in carcere per il triplice omicidio dell'8 gennaio del 1991 a Sinnai, per il quale si è sempre professato innocente. Tre pastori vennero uccisi a fucilate e una quarta rimase gravemente ferita.

A organizzare il sit-in è stato il Partito Radicale che da tempo affianca il 58enne e il suo avvocato, Mauro Trogu, impegnati in una complessa battaglia per ottenere la revisione del processo davanti alla Corte d’appello di Roma e restituire la libertà a Zuncheddu. Ieri mattina era in programma l’udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza chiamato a pronunciarsi sulla richiesta (del 2016) di risarcimento per detenzione inumana e degradante: circa 30mila euro.

Dopo che a maggio il magistrato di sorveglianza si era espresso favorevolmente, l’amministrazione penitenziaria aveva impugnato e ora, dopo l’udienza di ieri, i giudici decideranno entro qualche settimana.

Presenti alla manifestazione il sindaco di Burcei, Simone Monni, la Garante regionale delle persone private della libertà personale, Irene Testa, il cantautore Piero Marras e Maria Grazia Calligaris, responsabile dell'associazione “Socialismo diritti e riforme”. «Ormai il nome di Beniamino – ha ribadito Monni commentando la partecipazione di concittadini – è diventato un simbolo e i simboli sono in grado di riunire le persone».

Ottimista il cantautore Piero Marras: «Mi aspetto da Roma un segnale importante e positivo».

