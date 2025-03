Innesto su peri e olivi sabato in campagna 

Sabato in programma una giornata nelle campagne “Innestiamo”, dedicata all’innesto su olivastro e perastro. L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ed è aperta a tutti gli interessati all’innesto delle piante di pere e olivi autoctoni. Il programma prevede, alle 9, l’appuntamento nella zona “Sa Panghixedda” e l’inizio della mattinata di innesti. Al termine della mattinata, infine, per tutti i partecipanti ci sarà il pranzo al barbecue, all’aperto, negli spazi della Casa del cacciatore. (g. pa. )

