Inneggiò a Turetta, Cecchettin lo perdona 

BOLOGNA. «Cose da comprare: mappa d’Italia, scotch, sacchi dell’immondizia, coltelli, soldi per la benzina. Turetta esempio modello». Scriveva così sui suoi social il 20enne ferrarese poi arrestato per maltrattamenti e minacce alla sua ex. Quei post avevano rinnovato il dolore di Gino Cecchettin - padre di Giulia, la vittima di Filippo Turetta - che sta girando l’Italia per sensibilizzare i giovani sulla violenza di genere . Cecchettin aveva auspicato un confronto con il giovane ferrarese, e ora che c’è stato sembra aver sortito qualche effetto. «Ho parlato con Gino Cecchettin - ha scritto su Instagram il giovane, ora ricoverato in un reparto di psichiatria - mi sono commosso perché è una persona davvero meravigliosa, da prendere come esempio. Mi ha perdonato e gli sono davvero tanto riconoscente. Ho tanta stima per lui e gli auguro tutto il meglio. Forse un giorno riusciremo a incontrarci per un abbraccio veloce». Dopo aver attaccato sui social la sua ex, il 20enne era stato arrestato mentre tentava di raggiungerla in treno, bloccato dopo aver aggredito alcuni carabinieri alla stazione di Montecchio Precalcino (Vicenza).

RIPRODUZIONE RISERVATA