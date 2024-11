Innamorati pazzi di Mastros 

Un fiume di persone, lungo l’antica via Majore. Tuttavia, per apprezzare il fine settimana di Autunno in Barbagia, bisognava affrontare i vicoli di Santu Predu. Così, in migliaia hanno scelto lo storico quartiere deleddiano, hanno vissuto due giornate intense. Tra ospitalità, buon cibo e la maestria degli artigiani. Mastros in Nùgoro non ha deluso le attese, tutt’altro. «Un’atmosfera incredibile, volevo esserci a tutti i costi», dice il milanese Filippo Guarneri. «Sono innamorato di questa terra meravigliosa, ricca di cultura».

Formula vincente

L’approccio è collaudato ma le emozioni mutano di continuo. Gli spunti sono sempre nuovi, spingono ogni anno ad alimentare l’immersione nella più autentica “nuoresitudine”. Sì, perché è soprattutto tra i vicoli e le case in pietra che si percepisce l’anima di Nuoro, dell’Atene sarda. «Il nostro museo è stato preso d’assalto, sono state due giornate da incorniciare», sussurrano all’ingresso di Casa Deledda, quell’incantevole immobile che custodisce la storia di una donna capace di afferrare il Nobel per la Letteratura. «Sono stati circa tremila i biglietti staccati al museo deleddiano», afferma con orgoglio Stefano Lavra, presidente dell’Istituto superiore regionale etnografico. «Sono andate molto bene anche le altre nostre due strutture, il museo della Ceramica e il museo del Costume».

Mastros

Visitatori in arrivo da ogni angolo dell’Isola, ma non solo. Poi, commenti entusiastici. Gli artigiani si sono fatti valere, in questa attesa tappa della rassegna dell’Aspen, l’Azienda speciale della camera di commercio di Nuoro. Mastros in Nùgoro ha lasciato il segno. «Faccio un po’ di tutto, realizzo scarpe in pelle per i pastori, bisacce, cinture per l’abito sardo – dichiara Pietro Falchi, mentre chiacchiera in favore di camera e al tempo stesso crea dei lacci per le sue indistruttibili scarpe –. Sono un artigiano, adoro fare questi oggetti. Mi dispiace solo che i giovani se ne freghino e non abbiano voglia di imparare quest’arte. Per loro sarebbe una bella opportunità lavorativa: “sos cusinzos” sono richiestissimi». Uno sfogo in piena regola. Per fortuna non mancano le eccezioni. Da Casa Ciusa la giovane Roberta Rinaldini svela il suo mondo, fatto di cuscini artigianali, bisacce e tanta sardità. «Tra gli oggetti che amo realizzare c’è “sa bertula”», spiega. «Le fantasie e i tessuti rimandano alla mia terra. Mi ispiro molto all’abito della tradizione. La manifestazione, comunque, dal mio punto di vista è stata molto positiva».

Zafferano a Valverde

È il prodotto-simbolo di paesi come Turri e San Gavino. Adesso lo zafferano trova terreno fertile anche in Barbagia, a pochi chilometri da Nuoro. Merito di una coppia che ama la vita all’aria aperta e le scommesse. «Abbiamo scelto la campagna di Valverde per vivere e per coltivare lo zafferano», spiega Marco Pani, bolotanese ma nuorese d’adozione. «Lo zafferano di qualità può arrivare anche da Nuoro, basta metterci passione e tanta pazienza», aggiunge Enrica Piras. «La terra comunque dà, non tradisce. Con il nostro prodotto vogliamo incontrare l’alta ristorazione». Tonino Paniziutti, direttore del coro Gli Amici del folclore, conclude: «Va in archivio un’edizione riuscita di Mastros. Nella nostra sede abbiamo ospitato tanti artigiani veri».

