Innamorarsi, oggi, è davvero così Ecco perché “Nobody Wants This” sta facendo impazzire il pubblico 

Passione a prima vista tra una podcaster agnostica e un inconsueto rabbino con uno straordinario senso dell'umorismo. È il mix in, “Nobody Wants This”, la nuova serie in dieci episodi disponibile su Netflix che ha già scalato la classifica degli show più visti in tutto il mondo.

La commedia romantica è stata creata da Erin Foster (Heather nella serie “The O.C.”) ed ha come protagonisti Kristen Bell (Joanne), Adam Brody (Noah), Justine Lupe (Morgan, sorella di Joanne) e Timothy Simons (Sasha, amico di Noah). Il titolo prende il nome dal podcast condotto da Joanne e Morgan e i cui temi sono principalmente a sfondo sessuale mentre la storia trae ispirazione in parte dalla vicenda personale della Foster la quale si è convertita al giudaismo per sposare l’attuale marito Simon Tikhman.

La serie non è una tradizionale commedia romantica, ha molti tratti comici che trasportano il pubblico in grandi risate grazie sia alla sfacciataggine di Joanne sia all'umorismo di Noah, quello che proprio non ci si aspetta da un rabbino. Il personaggio di Noah sembra essere un'evoluzione di Seth Cohen, interpretato dallo stesso Brody nella serie cult “The O.C.”, andata in onda in Usa dal 2003 al 2007. All'epoca, colui che era un giovane e tenero attore conquistò l’audience con il suo sottile senso dell'ironia e la sua capacità di trovare humor in tutto ciò che lo circondava. In “Nobody Wants This”, a 44 anni Brody porta il suo senso dell'umorismo ad un livello più alto e, grazie anche a quello spirito, Bell, alias Joanne, manda all'aria tutti i suoi propositi di non complicarsi la vita con relazioni al di fuori dall'ordinario.

Tra battute provocatorie e un'attrazione fisica poco controllabile, il risultato può essere uno solo, scoppia la scintilla tra Noah e Joanne. La relazione tra i due tuttavia è anche una corsa ad ostacoli tra dinamiche familiari e impegni di lavoro. Il loro futuro non è così scontato come il consueto finale di una commedia romantica.

