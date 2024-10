Inizio di stagione col botto per la società Monreale calcio 

È ormai diventata un punto di riferimento nella vita sociale e sportiva di San Gavino. La Monreale calcio ha inaugurato la nuova stagione con un boom di iscrizioni. «Abbiamo almeno 160 iscritti nel settore giovanile a cui si aggiungono gli atleti della prima squadra e 30 amatori – racconta il presidente Patrick Porceddu –. Iniziamo con grande entusiasmo per la crescita della nostra società». Dall'anno scorso la Monreale si avvale anche della collaborazione del Cagliari Calcio con la loro Academy. L’intesa con la società rossoblu ha fatto sì che i tesseramenti siano decisamente aumentati per arricchire tutte le categorie, dai bambini ai ragazzi. Si parte dalla propedeutica per l’avviamento allo sport, ai piccoli amici per passare ai primi calci, pulcini, esordienti giovanissimi, allievi, juniores e infine la prima squadra che partecipa al campionato di Seconda categoria. La Monreale gestisce anche il museo del calcio dedicato a Nuccio Delunas (giocatore dell’Italpiombo), che ha trovato spazio negli ex spogliatoi a ridosso del campo sportivo Santa Lucia. Così gli appassionati si possono immergere nella storia del calcio sardo e della mitica squadra sangavinese. ( g. pit. )

