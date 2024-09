Iniziato il ripristino delle strisce pedonali 

Al via il rifacimento della segnaletica nelle strade del centro. Da qualche giorno gli operai stanno intervenendo per tracciare strisce pedonali e stop nelle zone più a rischio, come ad esempio in tutta l’area attorno al Comune e al mercato civico.

Finora la nuova segnaletica era stata tracciata soltanto nelle strade asfaltate a nuovo: dopo la stesura del nuovo bitume si procedeva a sistemare le strisce. Adesso invece si sta mettendo mano anche laddove ormai stop, strisce pedonali e linee di mezzeria son quasi del tutto cancellate e inesistenti. L’intervento ha interessato anche via Marconi, nel tratto verso il cimitero dove sono state tracciate anche le linee che delimitano le corsie.

Nelle prossime settimane si interverrà anche in altre strade per rimettere a nuovo le strisce cancellate e inoltre anche i parcheggi per i disabili e le zone di carico e scarico.

«È molto importante soprattutto per i pedoni che si traccino a nuovo le strisce» commenta Rita Atzori 75 anni mentre passeggia vicino al Comune, «qui davanti al mercato era molto pericoloso attraversare anche perché la segnaletica non si vedeva più, adesso magari staranno più attenti anche se purtroppo tantissimi automobilisti non rispettano niente».

