Iniziato il restauro del rosone nella parrocchia di San Nicolò 

Sono iniziati ieri mattina i lavori di ristrutturazione del rosone nella parrocchiale di San Nicolò, accanto alla centralissima piazza XX Settembre a Guspini.

Il finanziamento regionale di 200 mila euro servirà per la manutenzione dell’importante opera artistica posta nella facciata della chiesa. I lavori sono stati affidati, dopo una regolare gara d’appalto, alla ditta Desogus - Restauri manufatti storici di Cagliari - che nella mattinata di ieri ha innalzato i ponteggi, dopo aver recintato l’area del terrapieno antistante il portale della chiesa. Per consentire l’elevazione dell’impalcatura, nella mattinata, la chiesa è stata chiusa al pubblico.

I lavori sono stati necessari in quanto l’opera architettonica, risalente al 1600, presenta segni di grave deterioramento con lo sfarinamento del materiale della composizione della struttura, in particolare di alcuni archi traforati, a causa delle intemperie e anche per i piccioni che sono presenti nell’area della piazza.

Il rosone, uno dei più grandi in Sardegna, è inserito nella facciata con merlatura sopra il portale sormontato da un singolare arco a ferro di cavallo, che richiama vagamente modelli di matrice araba. Anche la cornice modanata, nella parte bassa, ha gravi problemi di erosione ed è fortemente usurata: l’auspicio è che si intervenga prima che gli elementi architettonici originali vadano perduti.

