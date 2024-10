Iniziative per Natale, appello del Comune 

Il Comune chiama a raccolta associazioni locali e comitati per organizzare un calendario di iniziative culturali e spettacoli per fine anno e Natale, concentrati nel mese di dicembre e inizio 2025. Il bando è stato pubblicato ieri, con scadenza per presentare le proposte fissata al 4 novembre.

Iniziative culturali a tema, eventi di animazione, spettacoli e concerti per bambini e adulti, ma anche laboratori, teatro. L’obiettivo è «implementare un progetto generale strategico di rinascita culturale della città attraverso la promozione di manifestazioni e iniziative da svolgersi nel territorio a vantaggio della cittadinanza, dell’utenza metropolitana e dei turisti», si legge nel bando. E anche quest’anno per l’ammissione nel programma Ripensare la città in versione natalizia, sarà necessario proporre anche iniziative a Flumini e nel litorale dal Margine Rosso in poi «per diffondere le iniziative in tutto il territorio comunale», viene sottolineato nel bando. ( f.l. )

