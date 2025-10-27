Iniziative natalizie, associazioni in allarme

«Sono a disposizione di chi ne farà richiesta i fondi previsti in bilancio per le manifestazioni culturali di interesse comunitario»: a rassicurare le realtà associative locali è l’assessora alla Cultura Jessica Mostallino. Parole, le sue, che segnano un’inversione di rotta rispetto all’avviso di indagine conoscitiva per la realizzazione di appuntamenti culturali tra novembre e gennaio, un documento che ha suscitato allarme tra le associazioni cittadine. «In quell’avviso – spiega Candido Mameli, presidente dell’associazione “Sant’Andrea” – si legge che i “proponenti” devono prevedere tutte le voci di spesa, senza alcun impegno economico da parte del Comune, che si limita a un supporto logistico». Molte realtà associative temono di non poter programmare iniziative senza un sostegno concreto, rischiando di vedere compromessa la continuità del lavoro culturale che svolgono tutto l’anno.

Contributi e disponibilità

«La manifestazione d’interesse – precisa Mostallino – non è legata al capitolo di bilancio delle associazioni. Fa riferimento a progetti presentabili da società, cooperative, associazioni o persone fisiche, quindi prestazioni di servizi».

In Giunta, venerdì, è stata pubblicata la manifestazione d’interesse per programmare il calendario di fine anno. La differenza con la delibera del 9 ottobre, che la precedeva, sta nel fatto che la Giunta prevedeva uno stanziamento di contributi senza quantificarlo: «La somma da destinare al cartellone delle festività verrà definita con successivo atto». Inoltre, l’amministrazione si riserva di valutare i progetti e inserirli «solo se vi è disponibilità economica».

Opposizione all’attacco

In Consiglio, l’assenza di un importo certo ha suscitato critiche: «Come si può programmare senza sapere quanto sarà messo a disposizione?», ha chiesto la consigliera di opposizione Niside Muscas. L’ultimo Consiglio ha visto una variazione di bilancio che ha tolto 18mila euro al capitolo dei contributi alle associazioni, portandolo a zero, motivo per cui l’opposizione ha votato contro.

«Non solo big»

Indignata per i tagli anche la consigliera Rachele Garau: «La cultura non può essere un lusso o un’occasione per pochi eventi di facciata. Le risorse devono sostenere chi lavora tutto l’anno per portare cultura e partecipazione a tutta la popolazione. Ridurre i contributi alle associazioni, cuore vivo del territorio, mentre si spendono cifre enormi per presunti “big”, è inaccettabile. La vera cultura nasce dal coinvolgimento della comunità e dalle energie locali, non dallo spreco in eventi effimeri». Da molti non è stata digerita la spesa di 19mila euro per ospitare, di recente, lo scrittore Alessandro Di Battista, né quella di 300mila per il concerto di Capodanno.

