Iniziative culturali, stanziati 100mila euro 

Trentaquattro associazioni con altrettante iniziative proposte per intrattenere la città nella seconda metà di estate, dal 17 agosto al 15 ottobre.

Il Comune stila la graduatoria delle realtà culturali che hanno partecipato al bando per il cartellone Quartu estate 2025 con la rassegna “Ripensare la città”, 44 in tutto le proposte presentate, 34 le iniziative ammesse e che si concretizzeranno dopo Ferragosto e durante l’autunno: spettacoli, concerti, laboratori, manifestazioni culturali, musica e attività di svago per tutti.

L’obiettivo è intrattenere i quartesi ma anche contribuire a migliorare l’offerta turistica della città, proprio nel periodo dell’anno in cui solitamente si registra il boom di vacanzieri: il Comune ha messo a disposizione 100mila euro, che si sommano ai fondi stanziati per le iniziative della rassegna “La luna sotto casa” in corso da alcune settimane e che si concluderà per la vigilia di Ferragosto.

Il verbale per il bando di Ripensare la città, con punteggi e graduatoria, è stato pubblicato dal settore Cultura nei giorni scorsi: alle associazioni che risultano beneficiarie del contributo verrà concesso anche il patrocinio e l’uso dello stemma comunale.

