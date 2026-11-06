Iniziativa solidale per il corriere 

Sono bastati pochi giorni di tam tam tra commercianti e cittadini di Desulo per sostenere il corriere di una nota ditta di trasporti, che aveva perso il proprio borsello con l’incasso della giornata lavorativa. Dopo l’appello lanciato sulla rete lo scorso 29 ottobre, l’avvio di una raccolta fondi che ha visto l’ampia partecipazione di residenti anche dei paesi vicini.

Fra i promotori William Littarru e gli esercenti Aurelio Floris e Manuel Zanda che hanno offerto le proprie attività come punti per la raccolta. Decine i turisti in transito per “La montagna produce” hanno condiviso l’iniziativa. La sindaca Alessandra Peddio si è mobilitata in prima persona. «Comunico con felicità ed orgoglio che la cifra destinata al corriere è stata raggiunta», ha scritto Littarru, fra centinaia di like e condivisioni sui social per poi aggiungere: «Ringrazio Aurelio Floris e Manuel Zanda che, tramite le loro attività commerciali, si sono resi disponibili a raccogliere la somma necessaria».

Superata la cifra prevista, i promotori hanno fatto sapere che «l’eccedenza andrà devoluta in beneficenza» fra il plauso generale della popolazione che si è detta orgogliosa di aver «aiutato un onesto lavoratore, da decenni di casa fra Desulo e il territorio, dove svolge il proprio mestiere con passione e cura». Non sono mancate le parole di ringraziamento dello stesso corriere che preferisce mantenere anonima la propria identità. «Ringrazio di cuore tutta Desulo e coloro che mi anno aiutato», ha raccontato con un velo di emozione l’uomo, originario del sud Sardegna.

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