Iniziativa solidale dei volontari 

Una pesca di beneficenza per comprare una sedia a rotelle per completare il servizio dell’autoveicolo Doblò per i soccorsi. Daniele Soriga economo dell’associazione volontari di soccorso Anteas commenta: «I ricavati saranno destinati all’acquisto di una speciale sedia per coloro che hanno bisogno, non sempre il semplice accompagnamento in auto è sufficiente, talvolta serve per trasportare chi ne ha bisogno. Gli incassi della pesca saranno anche utilizzati per coprire le spese degli screening gratuiti che offriamo gratuitamente alla popolazione».

Alla giornata in piazza 8 Marzo ha partecipato anche il Mercatino dei sogni proponendo lavori artigianali costruiti dagli associati: «Abbiamo allestito una mostra di oggetti fatti in ceramica da offrire ai passanti domenicali che si recano in camposanto», dice Maria Giovanna Tommasi. ( m. s. )

