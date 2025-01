Iniziati i preparativi per “Su Fogadoni” 

Trattori e rimorchi all’opera in campagna, con i primi mucchi di legna che iniziano a essere raccolti e accatastati. Manca poco ai festeggiamenti per San Sebastiano ed è incominciata da qualche giorno la raccolta delle fascine per l’attesissimo “Su Fogadoni”, il grande falò organizzato dal Gruppo di Cultura Popolare. Quest'anno, in cui cade anche il cinquantesimo anniversario dalla fondazione dell’associazione, la celebre tradizione si rinnoverà sabato 25. L’appuntamento in piazza Gennargentu.

RIPRODUZIONE RISERVATA